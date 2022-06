L'Atletico Madrid si rinforza a centrocampo, ecco Witsel

ROMA, 22 GIU - L'Atletico Madrid si rinforza a centrocampo. Il Mundo Deportivo, ma anche altri media spagnoli, danno notizia dell'arrivo di Axel Witsel alla corte del 'Cholo' Diego Simeone. Il 30 giugno prossimo il belga si libererà a parametro zero dal Borussia Dortmund e poi volerà in Spagna per firmare un nuovo contratto con i 'Colchoneros'. Witsel negli ultimi due anni è stato a un passo dalla Juventus, ma il suo sbarco a Torino è sempre sfumato.

