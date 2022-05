L'Equipe, Mbappé 'non contrario' a cessione Neymar

PARIGI, 25 MAG - Kylian Mbappé non è contrario all'ipotesi che il Paris Saint-Germain ceda, nel mercato estivo, il brasiliano Neymar, secondo quanto scrive questa mattina il quotidiano L'Equipe. Secondo la fonte, l'attaccante di Bondy avrebbe confidato il suo parere ai dirigenti del PSG, che però si trovano adesso davanti all'ostacolo di 3 anni di contratto di Neymar e del suo maxistipendio (4 milioni al mese). Cinque anni dopo l'arrivo a Parigi, il bilancio di Neymar è più che mai deludente, fra incidenti, scarso rendimento e atteggiamenti nella vita privata. Acquistato per 222 milioni di euro nel 2017, potrebbe essere ceduto nelle prossime settimane se al PSG si presentasse l'occasione. Secondo L'Equipe, Mbappé e Neymar "non hanno più molto in comune", in privato il ventitreenne attaccante dei Bleus lo "prende in giro" e Luis Campos, il futuro direttore generale molto vicino a Mbappé, avrebbe identificato il brasiliano come un problema per la prossima stagione.

