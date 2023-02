L'esordio di Fernandez non basta, Chelsea 0-0 con Fulham

LONDRA, 03 FEB - A nemmeno tre giorni dal suo arrivo a Londra, Enzo Fernandez ha giocato la sua prima partita nel Chelsea, impegnato nel derby contro il Fulham valido come anticipo della 22/a giornata della Premier League. E' finita senza reti, 0-0, e ai Blues per sbloccare l'incontro non sono serviti nemmeno gli altri nuovi innesti oltre a quello del campione del mondo argentino, ovvero quelli di Mudryk, D. Fofana e Badiashile. Delusione a fine partita tra il pubblico di Stamfpord Bridge. Ora in classifica il Fulham è sesto, mentre il Chelsea è nono.

