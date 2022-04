L'ex rossazzurro Marchese nuovo ct della nazionale siciliana di calcio a 11

Giovanni Marchese, ex terzino del Catania è il nuovo commissario tecnico della nazionale siciliana. I vertici dell’organizzazione hanno firmato l'accordo con l'allenatore nisseno annunciando la novità. La nomina di Marchese precede un grande evento al quale la nazionale siciliana parteciperà, ovvero il campionato europeo di calcio a 11 per Nazionali Maggiori della Confederation of Independent Football Association (CONIFA) che si svolgerà a Nizza dal 3 al 12 giugno.

«È un orgoglio – ha spiegato Marchese – rappresentare la Sicilia ai prossimi Europei Conifa. Siamo già al lavoro da parecchie settimane, con l’area tecnica, per l’individuazione dei calciatori che indosseranno la maglia rossogialla. Ho trovato un gruppo di lavoro entusiasta e motivato e sono proprio queste le caratteristiche che ricerchiamo negli atleti che stiamo contattando. Vogliamo portare a Nizza il giusto mix di calciatori di categorie pro e dei vertici dei campionati regionali. Proveremo a portare a Nizza ragazzi che militano nei piani alti del calcio italiano, ma stiamo guardando a tutto il panorama. Ringrazio il direttore generale di Sicilia FA, Alberto L’Episcopo, che ha creduto nelle mie qualità e mi ha chiamato con grande tempismo. Farò di tutto per ripagare la fiducia che è stata riposta in me».

Il responsabile dell'area tecnica, Pietro Cannistrà, ha anticipato l'attività in programma da qui a breve: «Dal prossimo fine settimana invieremo le richieste di pre convocazione alle società. Il raggio d’azione sarà molto ampio, sui nomi poi il Selezionatore farà la lista dei 21 che difenderanno i colori della Sicilia a Nizza. Sarà una vetrina internazionale molto importante sia per i calciatori che vi prenderanno parte e sia per le società interpellate».



Ancora Cannistrà aggiunge: «Siamo felici e soddisfatti di aver portato a bordo della nostra compagine un allenatore come Giovanni Marchese. Ragazzo umile e preparato che condivide con noi la stessa passione di un calcio romantico e pieno di valori che oggi si sta smarrendo».

