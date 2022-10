L'Inter si consola col baby Carboni, figlio dell'ex rossazzurro Ezequiel

Non è passato inosservato, nel match che l'Inter ha perso in casa contro la Roma, acuendo di fatti una crisi che preoccupa tutta la tifoseria, un dato positivo che induce a sperare in un ricambio generazionale. Nel finale, per un paio di minuti, più recupero, ha esordito in Serie A Valentin Carboni, figlio dell'ex giocatore del Catania Ezequiel. Valentin ha giocato nell'Under 15 rossazzurra prima di trasferirsi in Lombardia e si intuiva già quanto talento avesse.

Franco, il fratello di Valentin, oggi gioca nel Cagliari.

Proprio Valentin, nato in Argentina nel marzo del 2005, è stato recentemente inserito nella lista dei 60 talenti più promettenti al mondo. Può agire da trequartista, ma anche da ala destra. Il fratello Franco conta 4 presenze in B con il Cagliari e gioca da laterale sinistro.

Il nome di Valentin Carboni è salito alla ribalta quando, contro ogni previsione, il commissario tecnico dell'Argentina convocò lui e il fratello in Nazionale A facendo loro scegliere se continuare con la squadra del loro Paese o scegliere l'azzurro visto il doppio passaporto.

Il padre Ezequiel ha indossato la maglia del Catania dal 2008 al 2011, nel 2019-20 allenò le giovanili proprio a Catania portando con sé i figli e facendoli tesserare con la società etnea. Poi il trasferimento all'Inter di tutti e tre. Oggi Ezequiel è un osservatore dello Spezia.

