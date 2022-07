L'Italvolley da lunedì riprende la preparazione ai Mondiali

ROMA, 29 LUG - La nazionale italiana di pallavolo, dopo una settimana di riposo al termine della Nations League, tornerà a radunarsi lunedì prossimo a Cavalese (Trento) per preparare l'evento clou della stagione, i Mondiali in Slovenia e Polonia dal 26 agosto all'11 settembre. Per il collegiale che si concluderà venerdì 12 agosto, il ct, Ferdinando De Giorgi, ha convocato 18 atleti. Centrali: Simone Anzani, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo; liberi: Fabio Balaso, Alessandro Piccinelli, Leonardo Scanferla; opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò, Ivan Zaytsev; palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli; schiacciatori: Mattia Bottolo, Oreste Cavuto, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine. Prima della partenza per la Slovenia, la nazionale giocherà a Cuneo un triangolare con Stati Uniti e Giappone, con queste date: 18 agosto Italia-Usa, 19 agosto Usa-Giappone, 20 agosto Italia-Giappone.

