L'Udinese prende Thauvin, ha firmato fino al 2025

UDINE, 31 GEN - Florian Thauvin, campione del mondo con la Francia nel 2018, è un nuovo giocatore dell'Udinese. Lo ha annunciato il club friulano attraverso i propri canali ufficiali. L'attaccante - che si era svincolato dal Tigres, in Messico - ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Thauvin, 30 anni, è un attaccante in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, dotato di grande tecnica e senso del gol. Tra le squadre in cui ha militato ci sono Bastia, Newcastle e Olympique Marsiglia dove, nella stagione 17/18, ha segnato addirittura 22 gol con anche 11 assist in Ligue 1, andando a segno 4 volte anche in Europa League, dove ha raggiunto la finale contro Atletico Madrid, meritandosi la convocazione per la Russia. In totale, con il Marsiglia, ha segnato 86 gol in 281 partite. Al Tigres ha disputato invece 38 partite tra campionato e coppa, andando in rete 8 volte. Con la nazionale maggiore, oltre al trionfo nel Mondiale 2018, vanta un gol in 10 partite.

