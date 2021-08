L'Italia è d'oro anche nella marcia femminile: medaglia alla pugliese Antonella Palmisano

Dopo Massimo Stano, è oro Italia anche nella prova femminile dei 20 km di marcia. Lo ha vinto una pugliese come Stano, la mottolese Antonella Palmisano. La Palmisano ha tagliato il traguardo in 1:29:12, davanti alla colombiana Arenas, 1:29:37, e alla cinese Liu, bronzo in 1:29:57. La neo olimpionica aveva chiuso ai piedi del podio la sua precedente partecipazione olimpica a Rio 2016.

E’ la prima volta che l’Italia vince l’oro nella marcia con uomini e donne nella stessa Olimpiade. Per l’Italia è la 36esima medaglia: 8 ori, 10 argenti, 16 bronzi.

Con l’oro di Antonella Palmisano, l'Italia eguaglia il suo record assoluto alle Olimpiadi, che era stato raggiunto a Los Angeles 1932 e a Roma 1960, apuunto con 36 medaglie.

