La Fiorentina farà scattare opzione 2025 per Amrabat

FIRENZE, 16 DIC - La Fiorentina farà scattare per Sofyan Amrabat l'opzione di prolungamento del contratto al 2025: è quanto è emerso durante il brindisi natalizio allo stadio Franchi tra il club viola e i media. Il centrocampista, fra i protagonisti del Mondiale con la sua nazionale che domani affronterà la Croazia per il terzo posto, è finito nel mirino di molte big internazionali, dal Liverpool al Tottenham, dal Barcellona all'Atletico Madrid: per la società di Rocco Commisso non sarà facile trattenerlo, ma questa al momento è la sua intenzione potendo contare su un accordo in scadenza al 2024 con opzione automatica per un altro anno. In vista della ripresa del campionato la dirigenza della Fiorentina confida che la squadra dopo un inizio complicato continui la scalata in classifica contando anche sul recupero di giocatori ritenuti i primi rinforzi del 2023: Nico Gonzalez, Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil. Fra gli obiettivi del club per il nuovo anno figurano poi l'inaugurazione a primavera del Viola Park, l'avveniristico centro sportivo alle porte di Firenze dove si alleneranno tutte le squadre maschili, femminili e giovanili, e il buon esito di certe battaglie da tempo portate avanti in Lega dal patron viola e dai suoi collaboratori, come quelle riguardanti la questione dei ricavi e contro i dilazionamenti a favore delle società indebitate.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA