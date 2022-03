La Gymnasium Gravina "vede" la Serie A

Il sogno Serie A continua per le farfalle d'oro della Gymnasium Gravina. Il team etneo presieduto dalla sportivissima Enza Limoli, dopo il terzo posto all'esordio nel campionato di Serie B, nella seconda prova che si è svolta al PalaFlorio di Bari, le ginnaste allenate da Tiziana D'Arrigo affiancate dalla collaboratrice Ludovica Moncada, hanno dominato la scena vincendo la tappa con il punteggio finale di 104 punti precedendo l'Endas Cervia (103.550), l'Albachiara Lucca 8101,450) e l'Opera Roma (100,850).

Martina Perretta (Gymnasium Gravina) in azione col cerchio

Gaia Mancini (Gymnasium Gravina) in azione con la palla

Elena Guglielmino (Gymnasium Gravina) alle clavette

Gaia D'Antona (Gymnasium Graviana) al nastro

Grazie a questo successo che porta la firma delle ginnaste Martina Perretta, Gaia Mancini, Elena Guglielmino e Gaia D'Antona, dopo due prove la Gymnasium Gravina si trova al secondo posto con 209,100 punti dietro all'Endas Cervia (210) e davanti ad Albachiara Lucca (207,950) e Opera Roma (205,500). In vista della terza prova in programma il 26 prossimo a Napoli tutto rimane ancora apertissimo con le farfalle etnee in piena corsa per il salto in Serie A1.

A Bari Gaia Mancini è stata superlativa all'esercizio con la palla (27,650) e bene hanno fatto anche Martina Perretta, 21,100 col cerchio; Elena Guglielmino, 27,450 con le clavette e Gaia D'Antona, 24,800 col nastro.

ARTISTICA: OGGI IN A1 IN PEDANA LA JONICA GYM. Dalla ritmica all'artistica dove oggi pomeriggio a Torino ci sarà da fare il tifo per la Jonica Gym Catania, la matricola etnea che alla prima prova ad Ancona ha centrato il sesto posto, mettendosi in piena corsa per centrare la finale scudetto. La Jonica Gym di Angela Marchese e Mario Lupo oggi a Torino potrà contare sulle prestazioni di un gruppo di alto livello tecnico con in testa la capitana della squadra, la formidabile Caterina Vitale che al suo fianco avrà altre straordinarie ginnaste come Sharon Infuso, Giulia Cavallaro, Giulia Bruno, Azzurra Nicosia e Aurora Speciale.

La Jonica Gym Catania al completo: oggi le libellule etnee in gara in A1 a Torino

