La Juve a Villar Perosa, boato dei tifosi

VILLAR PEROSA, 04 AGO - Il boato dei tifosi ha accolto la Juventus, che a due anni di distanza dall'ultima volta, causa pandemia Covid, torna a giocare l'amichevole in famiglia a Villar Perosa (Torino). La ormai classica sfida tra la Juve A di Massimiliano Allegri e Juve B, la U23 di Massimo Brambilla. I bianconeri hanno da subito respirato l'atmosfera di casa, dopo due anni di stop per l'evento a causa della pandemia da Covid 19. Applausi per tutti in particolare per i neoacquisti Pogba e Di Maria.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA