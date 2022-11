La Lega di Serie B e l'IFAD in campo contro la fame e la povertà

ROMA, 10 NOV - Nella prossima giornata di campionato, la Serie scende in campo con diverse iniziative per sostenere il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), agenzia specializzata dell'Onu con sede mondiale a Roma, nel suo mandato di ridurre la povertà, aumentare la sicurezza alimentare, migliorare la qualità dell'alimentazione e rafforzare la capacità di resilienza delle comunità delle aree rurali dei paesi in via di sviluppo. In particolare, la 13/a giornata vedrà alcune attività di sensibilizzazione negli stadi, con video nei maxischermo, creatività nei led e messaggi speaker, e per gli spettatori da casa con grafiche nel pre-partita e adesivi da applicare sulle divise durante le interviste. La collaborazione con IFAD dimostra ancora una volta la politica di attenzione verso tematiche di carattere benefico, territoriale e di tutela della salute della Lega Serie B. "Per noi è un grande onore avere stretto una collaborazione con un'agenzia dell'Onu che solo l'anno scorso - sottolinea il presidente della Lega di B, Mauro Balata -, attraverso donazioni e prestiti a basso interesse per finanziare progetti nei Paesi in via di sviluppo, ha migliorato la vita di circa 130 milioni di persone in tutto il mondo, dando così un significativo contributo alla lotta contro la fame e la povertà, in particolare nel mondo rurale. Ringrazio IFAD per avere creduto in questa partnership, la Lega B continua il suo percorso nella promozione di attività sociali consapevole della responsabilità dovuta al grande seguito che riscontra a livello nazionale e internazionale".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA