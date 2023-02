La Roma è stata costretta a togliere Solbakken dalla lista Uefa

ROMA, 03 FEB - La Roma questa sera ha comunicato all'Uefa che Ola Solbakken sarà tagliato dalla lista per le Coppe. Il calciatore era presente nell'elenco inviato entro la mezzanotte di ieri, ma dopo i controlli fatti dall'Uefa sui parametri che il club giallorosso avrebbe dovuto mantenere visti i nuovi paletti del 'settlement agreement', sono emerse diversità di interpretazione tra club e confederazione europea, che ha chiesto alla società dei Friedkin di tagliare un calciatore per rientrare nei nuovi parametri. La scelta poteva ricadere solo sui tre nuovi ingressi nella lista A: Llorente, Wijnaldum e Solbakken e la Roma ha scelto quest'ultimo perché per una squadra che gioca a tre era importante tenere un difensore in più, mentre il centrocampista olandese è tra i fiori all'occhiello del mercato estivo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA