La Roma non presenta ricorso per squalifica Mourinho

ROMA, 02 MAR - Avrebbe avuto tempo fino a domani, ma la Roma ha deciso di non presentare ricorso per le squalifiche di Mourinho (2 giornate), Tiago Pinto (fino all'8 marzo) e Nuno Santos (2 giornate). La società resta insoddisfatta della decisione del Giudice Sportivo, ma è consapevole che il post partita con il Verona ha vissuto un confronto accesso e ritiene utile tendere una mano alle istituzioni, rinunciando al ricorso e allo scontro con Figc e Aia. La società, però, tiene a sottolineare come alcune frasi emerse e rivolte a Pairetto ("ti manda la Juventus") che sarebbero state pronunciate da Mourinho e Pinto siano prive di fondamento.

