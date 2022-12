La "San Silvestro a mare" incorona il pallanotista etneo Riccardo Torrisi

Tradizione rispettata in Sicilia con l’ultimo dell’anno nel segno della “San Silvestro a mare” di nuoto. Stamattina a Catania, teatro di gara lo specchio di acqua del porticciolo di Ognina, centinaia di nuotatori temerari di tutte le età si sono sfidati sui circa 50 metri di gara richiamando il pubblico delle grandi occasioni. La gara assoluta è stata vinta dal pallanotista Riccardo Torrisi, classe 2003, difensore della Nuoto Catania del presidente Mario Torrisi che organizzava l’evento che oggi ha festeggiato la 61° edizione.

Riccardo Torrisi grazie anche ai consigli di Giusi Malato, la pluriscudettata con l’Orizzonte Catania e oro olimpico con il Setterosa di pallanuoto e quest’anno “deus ex machina” della “San Silvestro a mare” ha vinto una spietata concorrenza precedendo sul filo Alessandro Cacia figlio di Carmelo altro pallanotista che in passato aveva vinto tre edizioni della “San Silvestro” e al terzo posto Diego Platania, ma a vincere sono stati tutti i temerari ma non troppo al via. La gara quest’anno s’è infatti svolta in un clima primaverile e ha visto oltre 147 iscritti divisi nelle otto categorie in programma regalare spettacolo al pubblico che fin dalle prime ore del mattino ha riempito le terrazze del Circolo Canottieri Jonica e il porticciolo di Ognina con Antonio Aventaggiato inossidabile giudice di gara che da sempre segue l'evento .

Al traguardo tanti ex campioni di varie discipline; l’ex assessore allo Sport e attuale presidente della Federnuoto Sergio Parisi; l’ex assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e il grande ritorno di Luca Parmitano, l’astronauta primo italiano al comando di una stazione spaziale internazionale, che dopo la nuotata ha continuato la sua giornata sportiva a Catania con una corsa al lungomare.

Al via anche gli atleti diversamente abili con Rosario Patanè che ha vinto la prova e un premio speciale è stato assegnato a Denise Fresta della 4Spa Morgagni. Ecco tutti gli altri vincitori. Under 17:Mattia Urzì. Master Under 40: Fabrizio D’Agata. Donne: Marzia Gasparini. Over master 40: Francesco Mascali. Amatori Under 50: Giacomo Palazzo. Amatori Over 50: Massimo Cicero.

