La Sicilia ha chiuso il 2022 toccando quota 100 scudetti

La Sicilia sul tetto d’Italia anche nel 2022 grazie al 22° scudetto vinto dalla straordinarie ragazze dell’Ekipe Orizzonte Catania nella pallanuoto femminile; il 10° triangolino tricolore delle ragazze della Polisportiva Canottieri Catania nella canoa polo che portano a 22 il bottino siciliano nella storia della canoa polo; il poker d’oro nello squash della New Squash Club Catania e il magico bis della Top Spin Messina nel tennistavolo maschile.

Adesso sono 100 gli scudetti siciliani col primo vinto nel 1978 dalla mitica Paoletti Catania del mitico Carmelo Pittera nel volley maschile e nello stesso anno arrivò lo scudetto del calcio donne della Jolly Componibili Catania. Emerge forte come siano le donne siciliane a dominare la scena nazionale con ben 64 dei 100 tricolori siciliani, che sono stati vinti da squadre femminili.

Nella canoa polo l’allenatrice Sandra Catania ha vissuto una stagione da incorniciare visto che oltre al tricolore ha vinto anche la seconda Coppa dei Campioni dopo il trionfo nel 2019. L'Ekipe Orizzonte Catania dopo la striscia iniziale di 15 scudetti nella pallanuoto (detiene ancora il record di scudetti vinti consecutivamente da una società sportiva, considerando qualunque disciplina sia a livello maschile, sia a livello femminile: bel 15 dal 1992 al 2006 superando quello precedente di 11 scudetti consecutivi a cui erano arrivate la Teodora Ravenna di pallavolo femminile, dal 1980-81 al 1990-91 e il Cassano Magnago di pallamano femminile, dal 1985-86 al 1995-96) ha ripreso a vincere con il sette di Martina Miceli che nel 2022 ha bissato il titolo vinto nel 2021.

Nel tennis tavolo maschile la società di Giuseppe Quartuccio è tornata sul tetto d’Italia dopo il primo scudetto vinto nel 2019 e la striscia è destinata ad allungarsi, come vuole continuare a vincere in Italia la New Squash Catania del tecnico Vincenzo Gusmano capace di centrare nel 2022 il quarto scudetto dopo i trionfi nel 2016, 2020 e 2021.

ATLETICA (1): Cus Palermo femminile nel 1995.

BADMINTON (9): Mediterranea Belmonte Mezzagno nel 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

BASEBALL (3): Paternò Red Sox (2016); Islanders Catania (2018 e 2019) softball maschile.

L'Isab Energy vincitrice del secondo scudetto di basket femminile del Priolo di Santino Coppa

BASKET (2): vinti dall’Enichem (’89) e dall’Isab (2000) Priolo.

BEACH SOCCER (2): Catania Beach Soccer (2008 e 2018).

CALCIO (1): Jolly Componibili Catania (978) donne.

Scudetto e Coppa dei Campioni nel 2022 della Pol. Canottieri Catania di canoa polo femminile

CANOA POLO (22): Canottieri Siracusa (’97), Canoa Club Palermo (2000), Kst 2001 Siracusa (2013, 2014, 2015) e Pol. Can. Catania (2018) in campo maschile e Cus Catania (’99), Academy Catania (2007), Circolo Canoa Catania (2009) e Polisportiva Canottieri Catania (2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) e 3v3 (2016, 2017, 2018) in campo femminile

CRICKET (3): Cirnechi Catania (2001 e 2002 donne); Murri Catania (2002, uomini indoor).

FOOTBALL AMERICANO (4): Pink Elephants Catania femminile (2014, 2017, 2018, 2021)

HOCKEY INDOOR (6): Cus Catania femminile (’80, ’85, ’88, ’91, ’93, 97).

HOCKEY SU PRATO (7): Cus Catania donne (’90, ’91, ’92, ’93, ’94 e ’96) e Hcu Catania (2014) donne.

L'Ortigia Siracusa vincitrice di tre scudetti nella pallamano maschile

PALLAMANO (6): De Gasperi Enna (’99 e 2002), Eos Ina Assitalia Siracusa (2000) donne e Ortigia Siracusa (1987, 1988 e 1989).

PALLANUOTO (22): Orizzonte Catania (’92, ’93, ’94, ’95, ’96, ’97, ’98, ’99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2019, 2021, 2022) donne.

Il primo scudetto della Sicilia vinto nel 1978 dalla Paoletti Catania di volley maschile di Carmelo Pittera

PALLAVOLO (2): Paoletti Catania (1978) maschile e Alidea Catania (1980) femminile.

Secondo scudetto per la Top Spin Messina nel tennistavolo maschile

TENNISTAVOLO (6): Vittoria (’90 e ’91) femminile e Body Center Messina (’99), Siracusa (2012) e Top Spin Messina (2019 e 2022).

La New Squash Catania ha vinto il quarto scudetto nello squash

SQUASH (4): New Squash Club Catania (2016, 2020, 2021, 2022)

