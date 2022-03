La Sicilia nella storia grazie alla Cavallaro Boxing Team

La Sicilia della boxe sul tetto d'Italia grazie alla Cavallaro Boxing Team Catania. Non era infatti mai successo di avere una società siciliana pugilistica ai vertici della classifica nazionale di merito che nel 2021 ha visto il team etneo del maestro Giovanni Cavallaro chiudere al secondo posto con 1378 punti contro i 1392 dei laziali della Phoenix Gym, grazie alle grandi prestazioni ottenuti dai suoi pugili a tutti i livelli.

Salvuccio Cavallaro "Occhi di Tigre" e il papà-allenatore Giovanni

<Un risultato storico per la Sicilia del pugilato – ci dice il maestro Giovanni Cavallaro – visto che oltre alla mia società nella "top ten" troviamo al 10° posto la Polisportiva Aquile Verdi Augusta del maestro Giancarlo Ranno>. In graduatoria anche la Pol. Little Club (36ª), il Team Flash Natoli (45ª), la Lilybetana Boxe (46ª). la Schininà Boxe Team (47ª) e tanti altri team isolani.

Il maestro Giancarlo Ranno, presidente della Polisportiva Aquile Verdi Augusta

Il maestro Giovanni Cavallaro al momento si trova a Londra col figlio Salvatore "Occhi di Tigre", il numero uno della categoria 75 kg elite in Italia, bronzo ai Mondiali assoluti 2021. <Salvuccio – spiega il maestro Giovanni Cavallaro – sta facendo da sparring partner al formidabile campione tedesco Abass Baraou, nella palestra di Michael John Conlan, il pugile irlandese, attuale campione del mondo ad "interim" Wba dei pesi piuma. Una bella esperienza in vista dei prossimi appuntamenti internazionali>.

Salvuccio "Occhi di Tigre" Cavallaro sul ring di Londra sparring partner del tedesco Abass Baraou

