La siracusana Ginevra Coppa nella storia: bronzo agli Assoluti e maglia azzurra

Un bronzo agli Assoluti di golf per entrare a soli 15 anni nella storia di questo sport. Ginevra Coppa, siracusana, nella kermesse tricolore che si è svolta a Margara in provincia di Alessandria, ha ceduto solo alle più forti giocatrici azzurre a livello europeo, la romana Francesca Fiorelli e la sua compagna di squadra al Royal Park I Roveri di Torino, Caterina Don, riuscendo a fare meglio dell'altra aretusea Ludovica Farina che in passato nella sua grande carriera era stata la migliore siciliana e aveva conquistato un 6° e un 8° posto.

Al centro Ginevra Coppa premiata per il prestigioso bronzo agli Assoluti

Un podio che vale molto e che ha permesso a Ginevra Coppa per la gioia del papà Adolfo Coppa, da atleta icona della pallamano aretusea e della mamma Elga, di guadagnarsi la convocazione per gli European Girls' in programma dal 5 al 9 luglio all'Oddur Golf Club di Reykjavik in Islanda.

Una spettacolare veduta del "green" dell'Oddur Golf Club di Reykjavik in Islanda

Uno storico bronzo assoluto e una prestigiosa convocazione in azzurro che premiano i sacrifici di questa straordinaria ragazza siracusana che continua la scalata ai vertici del golf, dopo aver dominato la scena a livello giovanile in Italia e vincendo gli Internazionali di Francia Under 14.

La felicità di Ginevra Coppa, classe 2007, dopo il bronzo agli Assoluti

<Sapevo – ci dice felice Ginevra con accanto papà Adolfo e la mamma Elga – che il mese di giugno sarebbe stato il mese decisivo nel quale lo staff della nazionale avrebbe preso la decisione ed avrebbe scelto le atlete da convocare nel team della nazionale elite per le competizioni europee a squadre. Così ho intensificato, finita la scuola, gli allenamenti e d’accordo con il mio team ho indicato un programma di allenamenti e di gare per arrivare al meglio agli Assoluti. Con mamma Elga e il mio barboncino toy Charlie, mio compagno inseparabile ci siamo trasferiti per gli allenamenti al Royal Park I Roveri di Torino, il prestigioso circolo che mi onoro di rappresentare dal 2019 e sotto gli occhi vigili, competenti ed attenti dei maestri della Edoardo Molinari Golf Accademy e del mio maestro dello staff della nazionale Alex Senoner ho lavorato duro e sono stata ripagata>.

Ginevra Coppa (Royal Park I Roveri Torino) in azione

<Mi sono accorto subito – ci dice il papà Adolfo che ha raggiunto Ginevra prima degli Assoluti – che Ginevra era in forma e l'ho capito dalla sua allegria ed abnegazione negli allenamenti. Sei-sette ore al giorno non le pesavano, anzi si divertiva e la compagnia di Charlie le ha fatto molto bene. Lo staff del Royal e il suo maestro Alex Senoner hanno fatto il resto>.

Ginevra Coppa, classe 2007, adesso è pronta a spiccare il volo a livello internazionale e sullo splendido "green" dell'Oddur Golf Club di Reykjavik vuole continuare a scrivere pagine di storia del golf. Forza Ginevra!

