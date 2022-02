La siracusana Ginevra Coppa regina del golf internazionale

Siracusa. Ginevra Coppa a soli 9 anni era già una stella del golf italiano e adesso a 14 anni, la formidabile campionessa siracusana, di strada ne ha fatta sui green di tutto il mondo. Talento e classe pura di una figlia d’arte con il papà Adolfo Coppa che con le maglie dell’Ortigia Siracusa ha scritto pagine di storia della pallamano.

Ginevra Coppa a soli 14 è una stella del golf internazionale

Il 2022 si è aperto già alla grande per Ginevra che aveva chiuso il 2021 con la vittoria agli Internazionali di Francia Under 14 a Chantilly, dove si era confermata la più forte Under 14 d’Europa con una vittoria che l’aveva consacrata davanti ad un palcoscenico internazionale importantissimo chiudendo così in bellezza la sua carriera in questa categoria. Una conferma per Ginevra che aveva già dimostrato nel passato di essere in grado di gareggiare e primeggiare non solo tra le teen ma anche con atlete di categoria assoluta.

E così la Federazione Italiana Golf anche in suo onore ed in riconoscimento degli sforzi di tutto il movimento siciliano ed in particolare del Mira Golf Resort Monasteri, ha programmato lo scorso gennaio proprio presso la struttura del Gol Monasteri il raduno della Nazionale femminile ed, a seguire, aveva affidato allo stesso Mira Golf Resort l’organizzazione della prima gara nazionale 54 buche del 2022. Le difficoltà del campo, uno dei più complicati e lunghi percorsi italiani, le caratteristiche che lo avvicinano molto ai più complessi disegni di campi di golf dove a breve si svilupperà la stagione internazionale, le "facilities" offerte dal Mira Golf Resort hanno fatto sì che la Federazione scegliesse di istituzionalizzare questo appuntamento.

L’evoluzione della pandemia ha fatto sì che quest’anno tutto fosse spostato al mese di febbraio per cui Siracusa ed il Mira Golf Resort Monasteri sono diventati la capitale del golf italiano e lo saranno anche nel gennaio 2023 che vedrà nuovamente l’organizzazione del raduno della Nazionale rosa e la contestuale organizzazione della 2ª edizione della gara nazionale 54 che inaugurerà la prossima stagione agonistica.

Ginevra Coppa in azione

La gara di Siracusa, visto l’importanza, è stata anche valida per l’ingresso nel Wagr (World Amateur Golf Ranking) ed ha quindi annoverato per la presenza delle atlete della Nazionale un field di assoluto rilievo. Sono state 54 le buche sotto uno splendido sole siciliano che hanno visto impegnate duramente tutte le atlete per tre giorni e Ginevra Coppa, che gioca con i colori del Royal Park I Roveri di Torino, ha dominato tutti e tre i giri lasciando staccata la seconda classificata a ben 11 colpi.

Un risultato che ha permesso a Ginevra Coppa di fare ingresso nel World Ranking avendo così diritto a partecipare a tutti i più prestigiosi tornei internazionali di grado assoluto. Un ulteriore grande traguardo per la giovanissima siracusana che per la gioia di papà Adolfo e di mamma Elga, può da oggi in poi misurarsi ed aspirare a partecipare e, magari vincere, sui campi più importanti del mondo.

Ginevra Coppa a soli 14 anni è entrata nel World Ranking del golf

«Ora voglio continuare ad allenarmi con grande sacrificio - fa il suo esordio Ginevra - non dimenticando e non trascurando gli impegni scolastici e poi voglio partecipare al maggior numero di gare valide per scalare il world ranking in Italia ed all’estero e magari vincerne qualcuna come ho fatto a Monasteri e guadagnarmi una convocazione in nazionale per gli Europei a squadre. Ma il vero sogno nel cassetto è arrivare a conquistare il diritto a partecipare al Master di Augusta, il Major che si disputa ogni anno in aprile negli Stati Uniti e magari…. fare la storia!».

Se questo non è parlare da campionessa. Forza Ginevra!

