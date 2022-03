La spada d'oro di Alberta Santuccio

Una domenica d’oro per la scherma italiana, salita tre volte sul podio in Coppa del Mondo. A Budapest una grande Alberta Santuccio ha trionfato nel Gp Fie di spada femminile, conquistando il suo primo successo internazionale individuale, nella gara che ha visto chiudere con uno splendido quinto posto anche l'altra etnea, la doppia iridata e argento olimpico Rossella Fiamingo. E a Budapest nella prova maschile altro podio azzurro grazie al bronzo di Gabriele Cimini. Nella Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Atene, la squadra azzurra composta da Michela Battiston, Rossella Gregorio, Martina Criscio ed Eloisa Passaro ha dominato la scena e dopo quasi tre anni dall’ultimo successo, ha centrato la vittoria in finale contro il Giappone (45-42).

Dopo i podi a squadre e il bronzo individuale finalmente l'oro per Alberta Santuccio

Non sta nella pelle Alberta Santuccio che dopo i due bronzi a squadre inseguiva il suo primo podio individuale e a Budapest s'è superata sbaragliando il campo: <Ci sono voluti sacrifici, lacrime, attese... ma alla fine è arrivato il mio momento! Grazie a chi ha reso possibile questa vittoria credendo in me da subito da Manuele Iacobucci, al mio maestro Daniele Pantoni e che prima di lui mi ha cresciuta: il maestro Mimmo Patti>.

<Un grazie – continua Alberta che difende i colori del Gs Fiamme Oro, dopo aver cominciato in Sicilia col Cs Acireale - alla mia famiglia che ha patito e gioito con me a distanza, al mio gruppo sportivo delle Fiamme Oro e infine proprio nel giorno del suo compleanno regalo questa mia prima vittoria al mio fidanzato Francesco Aragona, proprio a lui che mi sopporta e mi supporta ogni giorno>.

LA GARA. A Budapest Alberta ha cominciato dal tabellone principale superando subito senza problemi le due polacche Magdalena Pawlowska (15-6) e nei 32 Martyna Swatowska-Wenglarczyk alla priorità (14-13). Stesso copione anche nei 16, battendo 7-6 la coreana Sera Song; nei quarti ha sconfitto 13-12 la statunitense Katharine Holmes e in semifinale altro assalto al cardiopalma: in svantaggio 10-8 contro la coreana Injeong Choi, ha recuperato fino all'11 pari e, ancora una volta, alla priorità è stata la più abile a toccare (12-11). In finale ha letteralmente la scena battendo nettamente (15-7) l'atleta di casa Anna Kun.

FIAMINGO SUPER. Grande prova anche di Rossella Fiamingo che ha chiuso con un brillante quinto posto fallendo d'un soffio la corsa al podio. Ai quarti infatti l'allieva di Giovanni Sperlinga ha tenuto testa all'estone Katrina Lehis, bronzo ai Giochi di Tokyo, cedendo solo alla priorità sul 12-11. Svanita così la possibilità di vedere una finale tutta catanese, ma ci sarà occasione di rivedere Alberta e Rossella ancora grande protagoniste.

