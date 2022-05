La tragedia di Superga 73 anni fa, omaggio al Grande Torino

TORINO, 04 MAG - La foto degli 'Invincibili' per rendere omaggio al 'Grande Torino, orgoglio d'Italia'. A poche ore dall'omaggio a Valentino Mazzola e compagni, che torna in presenza dopo le restrizioni degli scorsi anni per la pandemia, il Torino Fc celebra così, sui social, l'anniversario della tragedia di Superga, dove la squadra salirà nel pomeriggio per la messa a suffragio delle vittime e la lettura dei nomi dei 31 caduti di quel 4 maggio 1949. Questa mattina il ricordo nel cimitero Monumentale, alla presenza del sindaco, Stefano Lo Russo, e del patron granata Urbano Cairo. Al Filadelfia, il tempio granata ricostruito dopo anni di abbandono, Belotti e compagni si alleneranno invece alle 12,30. Una seduta a porte aperte, come non accadeva ormai da tempo.

