La vela diventa inclusiva e sostenibile con 'Slam is back'

ROMA, 01 GIU - Oltre 200 ospiti hanno partecipato a Milano all'evento Slam is back, organizzato nel Museo della Scienza e della Tecnologia, nel corso del quale è stato svelato il futuro di Slam, storico marchio di abbigliamento fondato nel 1979 a Genova. Il brand è stato acquisito nel luglio del 2021 dalla holding italiana VAM Investments, controllata da Francesco Trapani e guidata da Marco Piana, che hanno scelto Enrico Chieffi come ad. Chieffi è entrato nell'operazione anche come investitore. È stato proprio Enrico Chieffi, campione del mondo nelle Classi 470 e Star, tattico del Moro di Venezia e poi manager di successo per 23 anni in Nautor's Swan, ad aprire l'evento. "Il primo obiettivo - ha dichiarato Chieffi - è stato quello di rappresentare l'eccellenza dell'abbigliamento tecnico da vela nel mondo. Da qui la scelta di diventare partner tecnici della Federvela e di indirizzare la nostra strategia verso la realizzazione di un 'Dream team', quindi la vela dei campioni. Quella di oggi la vela olimpica, quella dei campioni di domani che crescono sugli Optimist, quella d'altura per noi rappresentata dal maxi Arca SGR 100' e dal trimarano Mana. Vogliamo, inoltre, essere protagonisti nella vela inclusiva e sostenibile con One Ocean Foundation e con il progetto Leon Pancaldo". Slam is back ha presentato il 'Dream team', di cui fanno parte Ruggero Tita e Caterina Banti olimpionici a Tokyo 2020, nella Classe Nacra 17; Marco Gradoni e Alessandra Dubbini, campioni del mondo Classe 470 mixed 2021; Mattia Camboni, argento al Campionato mondiale RSX 2021; Matteo Iachino, World champion slalom PWA 2016; Federico Alan Pilloni, campione mondiale juniores Windsurfer 2021; Sofia Renna, campionessa del mondo giovanile Slalom iQFOIL 2021; Nicolò Renna, argento europeo iQFOIL 2022; Jacopo Renna, 2/o all'Europeo Slalom Under 17 iQFOIL 2014; Davide Di Maria, 2.4 campione del mondo Para World Sailing 2019; Furio Benussi, per il MAXI 100' ARCA SGR, recente vincitore della regata dei Tre Golfi a Napoli; Mauro Pelaschier, per One Ocean Foundation e Ambassador SLAM. Assenti giustificati per impegni agonistici: Tommaso Chieffi, Andrea Totis e Alice Linussi (470 mixed).

