Lacrime azzurre a Palermo, il tifo siciliano non basta: Italia di nuovo fuori dal Mondiale

L'Italia non si qualifica per la seconda volta consecutiva al Mondiale di calcio. Dopo aver saltato Russia 2018, fuori anche da Qatar 2022. Stavolta ad eliminare gli azzurri è la modesta Macedonia del Nord che con un gol a un pochi minuti dalla fine trova con Trajkovski il gol che condanna l'Italia all'inferno e fa continuare il sogno della piccola nazionale al 67° posto del ranking Fifa. Una beffa per gli azzurri, che hanno tenuto il pallino del gioco per tutto l'incontro ma ma hanno subito gol al primo vero affondo degli avversari, quando ormai i tempi supplementari sembravano "acquisiti".

