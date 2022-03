Lanciano: salta la panchina di Pasculli

LANCIANO, 31 MAR - È durata due mesi l'avventura di Pedro Pablo Pasculli sulla panchina del Lanciano (Eccellenza Abruzzo). Il 62enne campione del mondo 1986 in Messico con la maglia della Nazionale guidata da Diego Armando Maradona, non è più l'allenatore della formazione rossonera. Al suo posto la società frentana ha richiamato in panchina Stefano Bellè che aveva già guidato in stagione il Lanciano prima dell'esonero. Il nuovo allenatore esordirà domenica nella sfida di Spoltore.

