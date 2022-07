Laver Cup: anche Djokovic dice sì a dream team Europe

ROMA, 22 LUG - Anche Novak Djokovic ha dato la sua adesione al Team Europe che parteciperà alla Rod Laver Cup in programma dal 23 al 25 settembre prossimi a Londra. Il serbo formerà così una squadra da sogno con gli annunciati Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray, capitanati Bjorn Borg, ed è facile prevedere che l'Europa vinca per la quinta volta consecutiva il torneo intitolato al grande campione australiano. L'ex numero uno del mondo Borg ha dichiarato: "Non credo che avrei potuto immaginare di avere queste quattro icone dello sport in una squadra insieme. So che, come me, apprezzano il significato di questo momento e ne saranno davvero all'altezza. Ogni anno il nostro obiettivo è vincere. Con Rafa, Roger, Andy e Novak nella squadra, mi piacciono le nostre possibilità". "È l'unica competizione in cui puoi giocare in squadra con campioni contro cui normalmente ti confronti e unirmi a Rafa, Roger e Andy, tre dei miei più grandi rivali di tutti i tempi, sarà davvero un momento unico nella storia del nostro sport", ha sottolineato via social Djokovic. Per completare il sestetto del team mancano ancora due nomi, ma è ancora meno completo il Team World, capitanato da John McEnroe, finora composto dal canadese Felix Auger-Aliassime, dallo statunitense Taylor Fritz e dall'argentino Diego Schwartzman.

