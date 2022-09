Laver Cup: Berrettini vince sotto gli occhi di Federer

ROMA, 24 SET - Matteo Berrettini è sceso in campo nella Rod Laver Cup a Londra battendo il canadese Felix Auger-Aliassime in tre set col punteggio di 7-6, 4-6, 10/7 e portando in vantaggio il Team Europa per 4-2 sul Resto del mondo. L'azzurro ha giocato sotto gli occhi di Roger Federer. che la scorsa notte ha vissuto un emozionante addio alla 02 Arena, giocando in doppio con Rafael Nadal e perdendo il match con la coppia formata da Jack Sock e Frances Tiafoe. I problemi di forma di Federer gli hanno consentito solo la passerella nel doppio nel torneo londinese e quindi Berrettini, che era riserva per la squadra europea, è stato chiamato per sostituirlo. Anche Nadal ha lasciato dopo il doppio di Federer per quelli che secondo gli organizzatori erano 'motivi personali'. A quanto è trapelato, lo spagnolo è preoccupato per le condizioni della moglie che sta portando avanti una gravidanza non facile. Al posto del maiorchino, in singolare, è scesa in campo l'altra riserva, il britannico Cameron Norrie contro lo statunitense Taylor Fritz.

