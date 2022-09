Laver Cup: vince il Resto del mondo, Europa sconfitta

ROMA, 25 SET - Per la prima volta, il Resto del mondo è riuscito a vincere la Rod Laver Cup, battendo il team Europa a Londra. Decisivo per tale risultato, in un'edizione che resterà però alla storia per essere stata palcoscenico dell'ultima partita di Roger Federer, è stato il successo dello statunitense Frances Tiafoe sul greco Stefanos Tsitsipas, che ha portato il punteggio sul 13-8 per il Resto del Mondo. Un vantaggio incolmabile e che ha reso inutile l'ultimo match tra il norvegese Casper Ruud e lo statunitense Taylor Fritz. Negli altri incontri odierni, grande protagonista è stato il canadese Felix Augier-Aliassime, che ha vinto in coppia con Jack Sock il doppio contro Matteo Berrettini e Andy Murray e quindi il singolare contro Novak Djokovic, frenato da un problema al braccio destro.

