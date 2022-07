ROMA, 07 LUG - Altro colpo in entrata per la Lazio. Tutto fatto per Casale dal Verona, e domani il centrale è atteso nella capitale per le visite mediche in clinica Paideia di prima mattina. Al club veneto andranno dieci milioni di euro, bonus compresi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA