Lazio in 10 per oltre un'ora, ma batte 1-0 il Cluj

ROMA, 16 FEB - Prova di forza e maturità della Lazio che all'Olimpico batte 1-0 i rumeni del Cluj nell'andata del preliminare di Conference League, con un gran gol di Ciro Immobile nel recupero del primo tempo: un destro al volo, dopo uno schema sulla punizione calciata da Felipe Anderson. Un successo arrivato nonostante i biancocelesti siano rimasti in 10 già al 15' per l'espulsione di Patric, dopo un fallo da ultimo uomo su Krasniqi. Per gli uomini di mister Sarri il passaggio del turno è più vicino.

