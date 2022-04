Lazio-Milan 1-2, rossoneri tornano in vetta

ROMA, 24 APR - Il Milan batte 2-1 in rimonta la Lazio all'Olimpico e si riporta in testa alla classifica con due punti di vantaggio sull'Inter (che mercoledì recupera la sfida a Bologna). Lazio in vantaggio dopo appena 4 minuti con il solito Immobile che capitalizza un assist di Milinkovic-Savic. Nella ripresa, al 5' arriva il pareggio dei rossoneri con Giroud servito da Leao. Il gol della vittoria dei rossoneri arriva in pieno recupero, al minuto 47 con Tonali che servito da Ibrahimovic batte Strakosha e manda in delirio i 10mila tifosi rossoneri accorsi all'Olimpico.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA