Lazio, Sarri: "Persa una battaglia, ma cammino è ancora lungo"

ROMA, 11 FEB - "Il ko contro l'Atalanta? Ci siamo trovati di fronte una squadra forte, in grande condizione fisica; quando sono così in forma, loro sono avversari problematici per tutti, non solo per noi. La corsa Champions? Abbiamo perso una battaglia, ma la guerra è ancora lunga, mancano 16 partite". Così Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta, parlando ai microfoni di Dazn. "Abbiamo sofferto la parte iniziale della partita, poi siamo venuti fuori. Quando ci sembrava di averli messi in difficoltà, da una palla persa è nato il 2-0 - aggiunge -. Lì abbiamo perso lucidità". Sull'infortunio a Romagnoli, il tecnico rimane vago: "La sua sensazione era più di una contrattura che di una lesione muscolare, ma dobbiamo aspettare fino a domani sera per avere risposte più precise". In conferenza stampa, Sarri, interrogato sul valore della rosa atalntina, ha risposto così: "Oggi avevano fuori Pasalic e Muriel, in campo avevano Lookman, e al 75' si sono alzati dalla panchina Boga e Zapata: questo dà l'idea della loro forza".

