Lazio: ufficiale il rinnovo di Lazzari fino al 2027

ROMA, 22 NOV - Continuerà nella Lazio la carriera di Manuel Lazzari: il terzino destro, giunto in biancoceleste dalla Spal nell'estate 2019, oggi ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027, come riportato dal sito ufficiale del club. Il classe 1993 ha collezionato finora 134 presenze, 6 gol e 14 assist con la maglia aquilotta. Simpatico l'annuncio su Twitter della Lazio, con Lazzari visto come un treno in partenza al binario 29 (suo numero di maglia).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA