Le libellule d'oro di Sicilia e Malta in pedana a Catania

Catania ospiterà domani un evento internazionale di ginnastica artistica femminile. Sarà infatti la Palestra della Ionica Gym di via Boschetto Plaja ad ospitare il prestigioso incontro internazionale Sicilia-Malta di ginnastica artistica femminile. L'evento è organizzato dalla Ionica Gym Catania di Angela Marchese e Mario Lupo che nel 2023 per il secondo anno consecutivo prenderà parte alla Serie A1, in collaborazione con la Federginnastica Sicilia.

Un gruppo di ginnaste della Ionica Gym nella palestra dove domani si disputerà Sicilia-Malta

<La gara sarà valida anche come seconda prova – spiega la prof. Angela Marchese - del campionato regionale junior e senior gold. Il programma di domenica prevede al mattino le gare junior e senior e nel pomeriggio in pedana allieve di 1° e 2° grado>.

Caterina Vitale (Ionica Gym) in azione a corpo libero

Lo spettacolo è assicurato con la possibilità di rivedere in pedana le "libellule d'oro" della Ionica Gym protagoniste in Serie A1 con in testa la capitana Caterina Vitale.

Giulia Cavallaro (Ionica Gym Catania) in azione alle parallele

LA SQUADRA SICILIANA. A difendere i colori siciliani saranno queste ginnaste. Allieve: Flavia Bongiorno, Sofia Ainis, Irene Arruzzoli, Anna Oliva, Sofia Urbani (Unime); Flora Ragusa, Irene Fava, Greta Di Rosa (Millenium), Rachele Antoci (Palladium); Mavì Pitino e Martina Agosta (Kudos); Miriam Cosenza (M. Gym Lab); Gioia Di Gregorio (Gymtech); Giorgia Parisi, Noemi Scolareci e Irene Giannetto (Sicily Academy) e Dalila Sortino, Olimpia Solano, Lidia Privitera, Diletta Vittorio, Martina Faraci, Nicole Lattuga e Azzurra Nicosia (Ionica Gym). Junior e senior: Ginevra Mastroieni (Sicily Academy); Asia Affinita, Aurora Speciale, Giada Musumeci, Giulia Cavallaro e Caterina Vitale (Ionica Gym); Maria De Geronimo e Martina Arlotta (Pol. Bonagia).

