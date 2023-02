Lecce: Umtiti in dubbio per Bergamo

LECCE, 17 FEB - Arrivano notizie in chiaroscuro per il Lecce che si appresta a sfidare domenica prossima l'Atalanta. Il difensore albanese Dermaku oggi si è sottoposto ad intervento di ernia dello sportivo, intervento perfettamente riuscito. Il calciatore è già stato dimesso. Sempre in tema di reparto difensivo Samuel Umtiti, che nell'allenamento di oggi ha svolto un lavoro personalizzato, è stato sottoposto ad esami clinici che hanno evidenziato una lieve contrattura alla coscia destra. L'allenamento di rifinitura di domattina, prima della partenza per Bergamo, scioglierà i dubbi sulla presenza o meno del difensore francese per la sfida di domenica.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA