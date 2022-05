Lega B sostiene rappresentativa Ucraina alla Lazio Cup

ROMA, 14 MAG - Saranno presentate lunedì prossimo a Frosinone, nel corso della consegna del premio 'Maurizio Maestrelli', le sedici squadre che parteciperanno alla 14/a edizione del torneo giovanile 'Lazio Cup', riservato alla categoria Under 17 che si disputerà dal 17 al 22 maggio. Tra queste spicca la rappresentativa dell'Ucraina, giunta in Italia grazie al lavoro svolto dalla Lega B a sostegno della Federazione Ucraina e impegnata attivamente sul fronte della pace. Il presidente della Lega B, Mauro Balata, si è detto "molto contento dell'organizzazione, sia per il prestigio che riveste il torneo e il premio dedicato, ma anche per aver unito un momento di meravigliosa aggregazione sportiva fra giovani campioni del domani provenienti da tutto il mondo ad un incontro di unione fra popoli, culture ed etnie diverse. La partecipazione della rappresentativa dell'Ucraina - ha proseguito - è ulteriore dimostrazione dell'impegno assunto dalla Lega B con il progetto B for Peace. Poter regalare gioia e spensieratezza a ragazzi che vivono, purtroppo, una vicenda così difficile e preoccupante è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione, ricordando anche la mission solidale e di legame coi territori che da sempre ci caratterizza". I ragazzi dell'Ucraina se la vedranno con altre 15 squadre, partendo dalla Roma, campione uscente, passando per l'Atletico Madrid, la rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti, il Debrecen, il Frosinone, la Ternana, il Sassuolo.

