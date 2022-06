Lega Pro: accordo con ateneo Tor Vergata per formare dirigenti

ROMA, 22 GIU - Consolidare e far evolvere le competenze di gestione strategica e di leadership di chi opera all'interno delle società di Lega Pro. È questo l'obiettivo dell'accordo firmato tra la Lega Pro e l'università di Roma 'Tor Vergata' grazie al quale nasce un corso per chi ha ruoli di responsabilità gestionale nei club di C. Perché, al giorno d'oggi il sistema interagisce con tifosi, media, istituzioni pubbliche e territorio ed "è fondamentale generare valore per esistere nel medio-lungo termine puntando alla sostenibilità". Il corso, organizzato dalla facoltà di Economia, con il master in marketing e management dello sport, inizierà a settembre 2022 e terminerà a novembre. Approfondirà temi come l'analisi di mercato, la domanda e offerta multi-business, la pianificazione, il piano industriale, il budget, il ticketing, le sponsorizzazioni, la comunicazione ed gli eventi, la sostenibilità, il controllo di gestione. "Spero che siano in tanti a iscriversi, perché questo corso aiuta i nostri manager a essere sempre più dentro il prodotto calcio e le sue sfumature", dichiara il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

