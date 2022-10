Lega Pro aderisce alla Settimana europea dello sport

ROMA, 04 OTT - La Lega Pro, insieme con tutte le sue squadre, sostiene la Settimana europea dello sport, iniziativa lanciata nel 2015 dalla Commissione Europea per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e il benessere dei cittadini. L'iniziativa sarà sui campi di serie C nel weekend dell'8-9 ottobre e lunedì 10, settima giornata di campionato. I club di Lega Pro sono coinvolti in questa iniziativa, sensibili come sempre nel recepire e inviare messaggi positivi, e invitano tutti ad aderire a #BeActive. Per il terzo anno di fila, l'iniziativa è coordinata dal Dipartimento per lo Sport, mentre Sport e Salute ne cura l'attuazione. L'edizione 2022 è dedicata in particolare ai giovani, in occasione dell'Anno europeo della gioventù, e ai valori dell'inclusione e dell'uguaglianza. Attraverso la campagna #BeActive tutti possono promuovere lo sport come veicolo per restare attivi e crescere in salute. Su sportesalute.eu/beactive.html vi è un calendario di oltre 600 eventi che si terranno su tutto il territorio nazionale e ai quali è possibile partecipare.

