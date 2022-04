Lega Pro: Ghirelli, Catania? per la città è grande sofferenza

CATANIA, 09 APR - "Esprimo il massimo rispetto per l'operato della curatela e del giudice fallimentare. Con grande dolore debbo constatare che la cessazione dell'esercizio provvisorio ;nel corso di svolgimento della stagione regolare arreca un grave nocumento al campionato di Serie C ;ed è questa una situazione che;, come presidente di Lega, non avrei mai voluto vivere". Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, sulla decisione del Tribunale di Catania di cessare anticipatamente l'esercizio provvisorio per la società etnea. "In questi mesi, ;e ancor prima fin dall'operazione Sigi - ha aggiunto Ghirelli - ho cercato in tutti i modi di far capire che gli impegni assunti dovevano essere rispettati; impegni che ;tuttavia non sono stati mantenuti. È innegabile, il Covid ha ;aggravato irreversibilmente la situazione, ma rimane il fatto che, in quest'ultima fase, sono state avanzate proposte prive di alcun senso che hanno determinato la più spiacevole delle conclusioni". La decisione del tribunale etneo comporta l'esclusione immediata della squadra dal campionato di serie C. "La Lega Pro e i suoi club - ha sottolineato Ghirelli - ;in quanto dotati di uno spiccato senso di responsabilità, sanno comunque ;affrontare e venire a capo di una situazione che avrebbe potuto determinare un danno non governabile. Concludo sottolineando la insopportabile sofferenza che tutta questa; vicenda provoca alla città, ai tanti tifosi del Catania in Sicilia, in Italia, nel mondo".

