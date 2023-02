ROMA, 09 FEB - Matteo Marani è stato eletto presidente della Lega Pro battendo Marcel Vulpis nell'assemblea elettiva svoltasi questa mattina al Coni. Marani, che succede al dimissionario Francesco Ghirelli, ha ottenuto 39 voti a favore contro i 15 dell'altro candidato. Due le schede bianche e due le nulle per un totale di 58 votanti. Assenti Latina e Juve next gen, quest'ultima non ha diritto di voto perché già rappresentata in Serie A.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA