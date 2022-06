Lega Serie A contro Figc, 'stupiti per ricorso al Tar'

MILANO, 15 GIU - La Lega Serie A "è molto stupita per la scelta della FIGC di ricorrere al TAR contro la decisione del massimo organo di giustizia sportiva in merito al sistema di licenze nazionali". Lo spiega la Lega Serie A in una nota, sottolineando inoltre come "evidentemente alimentare un clima di litigiosità a scapito del dialogo è ritenuto più importante". Secondo la Lega Serie A, la scelta di fare ricorso al Tar da parte della Figc sul tema indice di liquidità "dimostra totale indifferenza nei confronti dell'invito giunto da Coni e Governo (oltre che dalla stessa Lega Serie A) di sedersi a un tavolo e trovare una soluzione condivisa, ma che altresì contraddice quanto la stessa Figc aveva fino a ieri sostenuto, ovvero di non appellarsi contro un dispositivo senza attendere la decisione con le relative motivazioni", prosegue la nota della Lega. "I presupposti del ricorso della Figc non si giustificano dal momento che, anche a seguito della decisione del Collegio di Garanzia, non sussistono elementi che mettano in discussione la regolare iscrizione al prossimo campionato di calcio da parte degli aventi diritto". "Evidentemente - conclude la Lega Serie A - alimentare un clima di litigiosità a scapito del dialogo è ritenuto più importante, per di più in una fase in cui, è sotto gli occhi di tutti, ben altre sarebbero le priorità su cui concentrarsi tutti insieme per garantire un futuro sostenibile al calcio italiano e, in particolare, alle nostre Nazionali".

