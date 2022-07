Lewandowski, con il Barça voglio vincere tanti trofei

MIAMI, 18 LUG - "Finalmente sono qui, e felice di essere al Barcellona. Forza Barça". Dalla spiaggia di Miami, città dove ha raggiunto i nuovi compagni impegnati nella tournee americana (4 partite negli States), Robert Lewandowski saluta i tifosi blaugrana dai microfoni della televisione del club. "Gli ultimi giorni sono stati particolarmente lunghi, sembrava che non finissero mai - le parole del bomber polacco -, poi finalmente è stato raggiunto un accordo. E ora sono pronto per questa nuova sfida". "Ho sempre desiderato giocare in grandi club e nella Liga - continua Lewandowski -, quindi per me il Barça è una grande opportunità. Il Barcellona sta tornando , e io sono qui per aiutare il club a tornare ai vertici e a vincere il maggior numero di trofei possibile". Lewandowski è il quarto colpo del Barcellona in questa finestra estiva di mercato, dopo gli arrivi di Franck Kessie, svincolatosi da Milan, Andreas Christensen che era a fine contratto con il Chelsea, e Raphinha, acquistato dal Leeds per 70 milioni.

