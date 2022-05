Lewandowski, rifiuta prolungare suo contratto Bayern

ROMA, 13 MAG - Robert Lewandowski, il cui contratto con Bayern Monaco scade nel giugno 2023, ha rifiutato una proroga, aprendo la strada a una partenza quest'estate. E' quanto scrivono i media tedeschi. "La macchina da gol Robert Lewandowski lascerà il club entro l'estate del 2023", assicura il quotidiano Sport Bild: "Nelle ultime settimane il miglior giocatore Fifa 2021 ha annunciato ai suoi dirigenti al Bayern che non avrebbe rinnovato il contratto, comunque valido per un anno". Il sito Sport1, citando le proprie fonti, conferma queste informazioni. Finora, la dirigenza del Bayern ha sempre detto di rifiutarsi di separarsi dal 33enne bomber polacco (343 gol in maglia bavarese dal 2014) ma, notano i media tedeschi, non venderlo quest'estate significherebbe lasciarlo andare a costo zero la prossima estate. Secondo la stampa europea, Lewandowski è stato recentemente in contatto con il Barcellona. L'allenatore catalano Xavi, tuttavia, ha spiegato che questo trasferimento sarebbe "complicato", a causa della situazione finanziaria del Barcellona.

