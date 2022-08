Libertadores: il Palmeiras perde dopo 20 partite

CURITIBA, 31 AGO - Prima sconfitta in Coppa Libertadores, dopo 20 risultati utili consecutivi, per i campioni in carica del Palmeiras. La squadra paulista ha perso 1-0 contro un altro club brasiliano, l'Athletico Paranaense di Luiz Felipe Scolari, nella semifinale di andata. L'Athletico ha giocato in dieci negli ultimi 21 minuti per l'espulsione di Hugo Moura. E proprio Scolari è stato, anche lui, espulso per aver protestato troppo vivacemente dopo il cartellino rosso al suo giocatore. A decidere il match è stata una rete di Alex Santana. Prima del match l'Athletico Paranaense, dopo alcuni casi di razzismo accaduti nel suo stadio, ha lanciato una campagna anti-discriminazione che prevede per gli spettatori, grazie a dei QR Code inseriti sui seggiolini dell'impianto, di denunciare immediatamente eventuali comportamenti non conformi alle leggi nel caso si verifichino durante le partite. Intanto Palemiras e Athletico Paranaense torneranno ad affrontarsi martedì prossimo, in casa del 'Verdao', per la semifinale di ritorno, mentre questa notte si giocherà l'andata della seconda semifinale, tra gli argentini del Velez Sarsfield e i brasiliani del Flamengo. La finale della Libertadores è in programma il 29 ottobre a Guayaquil.

