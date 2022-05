Libri: 'Nel cuore della Sud', una favola chiamata Roma

ROMA, 05 MAG - "Esistono i tifosi di calcio, e poi esistono i tifosi della Roma". Lo diceva Agostino Di Bartolomei, lo ripeteva qualche anno più tardi lo stesso Francesco Totti a cui piaceva pensare che la sua carriera diventasse "per i tifosi una favola da raccontare". Una fiaba a lieto fine lunga generazioni tra realtà, mito e leggenda come quella raccontata 'Nel cuore della Sud' e griffata Mauro De Cesare: mezzo secolo di passione giallorossa nel racconto di un "ragazzo giallorosso dentro", passato nel corso degli anni dalla curva alla tribuna stampa, senza mai dimenticare le "radici": la Roma Anni Settanta, gli striscioni, i tamburi, la nascita del Cucs, le coreografie e i riti di una "tempio" che ha dettato la via del tifo a livello internazionale e che sul campo è stato rappresentato da due eccezionali figure di "capitani ultrà" come Di Bartolomei e Totti. "Il mio pensiero va a chi mi ha spalancato una finestra su un mondo straordinario - racconta De Cesare dopo 37 anni di onorata carriera al Corriere dello Sport-Stadio - il calcio non è solo un pallone preso a calci. Il pallone mi ha permesso di entrare ancor più in simbiosi con mia mamma, con gli amici del quartiere con i quali tutto è condivisione, con milioni di persone che conoscono la parola passione, con gente sconosciuta a cui ti lega l'emozione e la purezza di abbracci meravigliosi e spesso, quasi sempre, sconosciuti. Lì dove batte il cuore. È perdersi in un sogno. e sognare è il segreto della vita. Anno dopo anno, innumerevoli e intime emozioni. Sempre e per sempre innamorato di Roma e della Magica Roma. Dai pannolini alla pensione". Un racconto senza tempo, in uscita alla vigilia dell'importante ritorno della semifinale di Conference League tra la Roma e gli inglesi del Leicester, in vendita sia su Amazon che in libreria. Una storia divertente e romantica, che spiega ai più giovani come sia cambiato negli anni il rapporto tra la gente e il calcio, ma anche come si è evoluto il giornalismo sportivo.

