Liga: altro ko Atletico e Oblak avverte "Champions a rischio

ROMA, 30 APR - Giornata amara per l'Atletico Madrid, che dopo aver ceduto il testimone di squadra campione ai rivali del Real ha perso per 2-0 l'incontro con l'Athletic a Bilbao, una sconfitta che espone i Colchoneros, quarti in classifica, al rischio di perdere il pass per la Champions League. La deludente prestazione nei Paesi Baschi ha fatto sbottare il portiere e capitano, Jan Oblak: "Mancano solo quattro partite alla fine della stagione e dobbiamo qualificarci per la Champions Lega, è d'obbligo, perché altrimenti avremo grossi problemi - ha detto -. Ma non è più possibile entrare in campo senza testa come accaduto stasera". "Io non capisco - ha detto Oblak nel post partita -. Negli spogliatoi sembra tutto a posto, poi entri in campo, prendi due ammonizioni in cinque minuti, un autogol e tutto si complica. Continuiamo a ripeterci che dobbiamo fare meglio, ma se non lo facciamo è inutile. Non ho risposta su quello che sta succedendo ma non si può andare avanti così. I miei compagni di squadra hanno personalità e voglia, ma in campo non lo mostriamo, non so cosa sta succedendo, dobbiamo trovare il problema e risolverlo in fretta".

