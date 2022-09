Liga: Barcellona, un tris che vale il primato in classifica

ROMA, 17 SET - Vittoria a suon di gol per il Barcellona nella 6/a giornata della Liga. Il successo odierno al Camp Nou sull'Elche per 3-0 regala ai catalani la vetta - chissà quanto momentanea - della classifica con 16 punti, uno in più del Real Madrid che giocherà domani sera al Wanda Metropolitano il derby cittadino contro l'Atletico (ore 21). Solo i 'blancos' di Ancelotti possono scavalcare o agganciare la squadra di Xavi, tornata ai fasti vittoriosi del recente passato e oggi in vantaggio dopo 34' con il solito Lewandowski. Il raddoppio è arrivato al 41' pt grazie a Depay, poi lo stesso Lewandowski ha chiuso i conti al 3' della ripresa. Il polacco, ovviamente, è 'pichichi' solitario con 8 centri. Ha vinto anche il Valencia di Rino Gattuso, in casa per 1-0 sul Celta Vigo, grazie alla rete dell'ex milanista Castillejo. La squadra dei 'pipistrelli' è 8/a in classifica con 9 lunghezze.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA