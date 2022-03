Liga: il Real vince ancora, Benzema inarrestabile

ROMA, 14 MAR - Il Real Madrid batte 3-0 il Maiorca nel posticipo della 28/a giornata della Liga e resta a +10 sulla seconda in classifica, il Siviglia, ma ancora una volta la copertina è tutta per Karim Benzema. Dopo la storica tripletta al Psg in Champions, l'attaccante stasera ha segnato due volte diventando, con 413 reti totali, il giocatore francese più prolifico della storia, superando la leggenda Thierry Henry. Benzema, dopo aver servito un assist a Vinicius per la rete del vantaggio dei madrileni a inizio ripresa, ha trasformato un rigore al 31' e segnato di testa il gol del 3-0 su cross di Marcelo al 37'.

