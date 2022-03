Liga: l'Atletico piega a fatica il Cadice, 2-1 al Wanda

ROMA, 11 MAR - L'Atletico Madrid ha battuto a fatica per 2-1 il Cadice in un anticipo della 28/a giornata della Liga, un successo che porta la squadra di Diego Simeone al terzo posto, a +3 sul Barcellona che domenica riceve l'Osasuna ma deve recuperare anche un'altra partita. Il Real Madrid, che giocherà lunedì a Palma di Maiorca, resta a +12 sui cugini. La partita era cominciata bene per i colchoneros, andati in gol già al 3' con Joao Felix ma poco prima dell'intervallo è arrivato il pareggio di Negredo su colpo di testa. La rete decisiva per battere la terz'ultima in classifica è stata realizzata dall'ex Udinese Rodrigo De Paul a metà ripresa. Ora l'attenzione dell'Atletico passa alla Champions, in vista del ritorno degli ottavi di finale contro il Manchester United a Old Trafford, la prossima settimana. L'andata a Madrid è finita 1-1.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA