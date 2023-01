Liga: rinnovo di Gavi non è valido, troppo alti stipendi Barca

ROMA, 25 GEN - Ancora problemi economici per il Barcellona. La Liga, infatti, ha respinto il deposito del rinnovo contrattuale dell'attaccante Gavi, facendo sapere ai dirigenti del club catalano che il documento non può essere accolto. Lo riporta Marca, che spiega anche i motivi del provvedimento: secondo il quotidiano spagnolo sono riconducibili all'ingente monte-stipendi della squadra blaugrana che, nonostante gli addìi a Piqué (rescissione) e all'olandese Depay, dovrà intervenire ancora per alleggerirli. Dopo Gavi sono in programma i rinnovi di Araujo e di Baldé. Liga permettendo, naturalmente.

