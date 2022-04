Ligue 1: doppio Mbappé non basta, il PSG fermato sul 3-3

ROMA, 29 APR - Spettacolo e gol nell'anticipo della Ligue 1, disputato sul terreno dello Stade de la Meinau di Strasburgo, fra i padroni di casa e i neocampioni di Francia del Paris Saint-Germain, che avevano Donnarumma fra i pali. Finisce 3-3, con i padroni di casa che erano passati in vantaggio dopo 3' grazie all'ex Kévin Gameiro, attaccante di origini portoghesi; ci è ha pensato Kylian Mbappé a pareggiare al 23'. Nella ripresa l'ex interista Hakimi ha portato in vantaggio i parigini dopo 19', poi ancora Mbappé - sempre più capocannoniere in campionato con 24 reti - ha firmato il momentaneo 3-1 al 23'. Alla mezz'ora lo Strasburgo ha accorciato le distanze grazie a un'autorete di Verratti, infine Caci ha realizzato il pari in pieno recupero. In classifica il PSG, che è già campione di Francia, ha 79 punti, lo Strasburgo è 5/o con 57 lunghezze, a pari merito con il Nizza.

